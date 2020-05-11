خلفًا للطبلاوي.. وزير الأوقاف يكلف شيخ المقارئ بمنصب نقيب القراء لـ6 أشهر

كتب- محمود مصطفى:



كلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مجلس نقابة القراء الحالي بتسيير أعمال النقابة، بعد وفاة نقيب القراء الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الثلاثاء الماضي، والشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، نائب نقيب نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، بتسيير أعمال النقيب، لحين إجراء الانتخابات.

كما كلف وزير الأوقاف، مجلس نقابة القراء بعقد اجتماع عاجل عقب عطلة عيد الفطر بأعضائه الحاليين، لتحديد مواعيد انتخاب أعضاء مجلس النقابة الجديد، على أن تتم الانتخابات بجميع مراحلها في مدة أقصاها 30 سبتمبر المقبل.

وطالبت وزارة الأوقاف، مجلس نقابة القراء الحالي بموافاة الدكتور محمد مختار جمعة بمواعيد إجراء الانتخابات في موعد أقصاه شهر من تاريخه.

وتوفى الثلاثاء الماضي، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، عن عمر يناهز الـ86 سنة، بعد صراع مع المرض.