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حدث في 8 ساعات| إصابات كورونا.. وأرقام جلوس الثانوية.. وظاهرة غريبة خلال الموجة الحارة

06:29 م الإثنين 11 مايو 2020
حدث في 8 ساعات| إصابات كورونا.. وأرقام جلوس الثانوية.. وظاهرة غريبة خلال الموجة الحارة

حدث في 8 ساعات

كتب- محمد عاطف:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها إعلان وزارة الصحة انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وامتناع 7 آلاف طبيب عن التكليف، وتوقعت هيئة الأرصاد اندلاع موجة حارة تضرب البلاد وتستمر للأسبوع المقبل وتصاحبها ظاهرة غريبة، بالإضافة إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وزارة الصحة الحجر الصحي مستشفيات العزل فيروس كورونا أرقام جلوس الثانوية أيمن فاروق نقابة الأطباء مصطفى مدبولي الإرهاب الشهداء الطقس

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