حدث في 8 ساعات| إصابات كورونا.. وأرقام جلوس الثانوية.. وظاهرة غريبة خلال الموجة الحارة
كتب- محمد عاطف:
شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها إعلان وزارة الصحة انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وامتناع 7 آلاف طبيب عن التكليف، وتوقعت هيئة الأرصاد اندلاع موجة حارة تضرب البلاد وتستمر للأسبوع المقبل وتصاحبها ظاهرة غريبة، بالإضافة إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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