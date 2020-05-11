19 مليار جنيه.. "إسكان النواب" توافق على موازنة المياه والصرف الصحي

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروعات موازنات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي الجديد 2020/2021.

وبلغ إجمالي مخصصات مشروع الموازنة العام للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي الجديد 2020/2021، 19 مليار و871 مليون جنيه مقابل 10 مليارات و813 مليون جنيه العام الجاري 2020/2019، بزيادة قدرها 9 مليارات فيما قدر موازنة الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بـ5.520 مليار جنيه العام المالي الجديد 2020/2021.

فيما بلغت موازنة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي 8 مليارات و641 مليون و287 ألف جنيه مقابل 5 مليارات و284 مليون و610 ألف جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2019/2020 بزيادة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.

وقدرت جملة الأجور المتوقعة للجهاز خلال العام المالي 2020/2021 بنحو 47 مليون و442 ألف مقابل 42 مليون و945 ألف جنيه العام المالي الجاري بزيادة 4 ملايين جنيه.

وتبلغ جملة المصروفات للجهاز 8 مليارات و552 مليون جنيه للعام المالي الجديد، مقابل 4 مليارات و978 مليون جنيه للعام المالي الحالي بزيادة تقترب من 4 مليارات جنيه.