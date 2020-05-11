مدبولي يصدر قرارًا بإصدار وسام "تحيا مصر" لتكريم شهداء وضحايا الإرهاب
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
كتب- محمد عاطف:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 مكرر (ب) الصادر في 10 مايو 2020 قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1027، بإصدار وسام من طبقتين تحت مسمى (وسام تحيا مصر).
يأتي هذا طبقًا للمادة 15 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وينص القرار على أن تكون الطبقة الثانية من الوسام مماثلة للطبقة الأولى، لكن بحجم أصغر، طبقًا للرسومات الواردة، وتكون الخامة نحاس.
ويتكون الوسام من نجمة سداسية الشكل مكونة من 12 شعبة 6 فضية و6 ذهبية يعلوها قرص ذهبي عبارة عن 6 نجوم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
9400
عدد المصابين
-
2075
عدد المتعافين
-
525
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4081970
عدد المصابين
-
1395197
عدد المتعافين
-
281313
عدد الوفيات
إعلان