الأوقاف: هاني الحسيني يؤم المصلين في تراويح الاثنين

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، استمرار إذاعة القرآن الكريم بث صلاة التراويح من جامع "عمرو بن العاص" بمصر القديمة، لليوم التاسع على التوالي.

وأشارت في بيان لها، الاثنين، أنه يؤم صلاة العشاء الشيخ أحمد محمد عوض، أحد أئمة المسجد، والتراويح القارئ الإذاعي الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، بنفس ضوابط بثها أمس الثلاثاء.

وأعربت وزارة الأوقاف، عن اعتذارها للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبال أحد غير فريق عمل البث الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم وفق الكشف الوارد إلينا منها، مع عدم السماح لأي مرافق لأي من فريق العمل الوارد أسماؤهم بالكشف من دخول المسجد، حفاظًا على الجميع.

وقررت وزارة الأوقاف، بث صلاتي العشاء والتراويح يوميا، عبر إذاعة القرآن الكريم، من مسجد عمرو بن العاص، مع اقتصار الأمر على أحد كبار القراء، تختاره الإذاعة يوميا، وإمام المسجد واثنين من العمال.