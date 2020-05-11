الأوقاف تحيل إمام بالأسكندرية لباحث دعوة بعد تبنيه مخالفات فكرية
كتب - محمود مصطفى:
قرر الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إحالة إمام وخطيب بمديرية الإسكندرية إلى باحث دعوة، والتنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد
وطالبت وزارة الأوقاف، مديرية الإسكندرية بتعميم منشور بذلك على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه، وذلك لما نسب إليه من مخالفات فكرية لا تتسق مع الفكر الوسطي، مع إحالة مخالفاته إلى كل من : النيابتين الإدارية والنيابة العامة، ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب .
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