أمين "الأطباء": نظام التكليف الجديد به الكثير من المشكلات.. ويجب تعديله

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن 75% من أطباء التكليف دفعة مارس 2020، لم يسجلوا ورفضوا الالتحاق بالوظيفة حتى الآن، ما يعني أن هناك مشكلة حقيقية.

وأضاف "الطاهر" في مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم الاثنين: "النظام القديم للتكليف المتعارف عليه وكان به بعض المشكلات، وبالتالي أعلنت الوزارة وضع نظام جديد ربط التكليف بالتسجيل في الزمالة وتم تطبيقه على الدفعة التكميلية وعددها 800 طبيب في سبتمبر الماضي، وحينها قالوا إن كانت هناك سلبيات سيتم علاجها".

وأوضح أمين نقابة الأطباء أن الكثير من السلبيات ظهرت خلال الفترة الماضية بالنظام الجديد للتكليف، منها عدم الجاهزية في الكثير من أماكن التدريب وعدم وجود العدد الكافي من المدربين، وعجز العمل في الوحدات الصحية لأنها تُغطى 3 شهور فقط في السنة، بجانب أن الدفعات السابقة لن يجدوا فرصة بالزمالة.

وقال: "شباب الأطباء وضعوا مقترحات عملية لو طُبقت ستُحل معظم السلبيات الموجودة".

وأضاف الطاهر: "هناك 7 آلاف طبيب شاب يمتنعون عن التكليف ونحن في أزمة ونحتاج لهم، ويجب ألا نضع العقدة في المنشار، وننتظر اجتماع الوزيرة مع شباب الأطباء لإنهاء تلك المشكلة".

وأكد دعم مجلس نقابة الأطباء، لمطالب شباب التكليف، مطالبًا بسرعة دراسة المقترحات والاستجابة لها.