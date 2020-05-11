7 آلاف طبيب يمتنعون عن التكليف: "النظام به عيوب تهدد مستقبلنا"

كتب - أحمد جمعة:

أعلن أطباء تكليف دفعة مارس 2020، امتناعهم عن التسجيل في النظام الجديد المقرر حديثا من وزارة الصحة والسكان.

ويبلغ عدد أطباء دفعة مارس نحو 7 آلاف طبيب.

وقال الأطباء في بيان اليوم، إن "النظام الجديد به عيوب كثيرة تهدد مستقبلنا المهني كما أنه أثبت فشله عند تطبيقه على 800 طبيب مما يؤكد مخاوفنا وشكوكنا تجاه هذا النظام الجديد عند تطبيقه على آلاف من الأطباء الشباب".

وأوضح البيان أن ممثلي دفعة التكليف تواصلوا مع عدد من المسؤولين بوزارة الصحة على مدى شهرين لتفادي حدوث أي أزمة، وهم الدكتورة سحر حلمي مسؤولة التكليف بالوزارة، والدكتور أحمد محيي مساعد وزيرة الصحة، والدكتور محمد فوزي مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، وصولًا لمكتب وزيرة الصحة.

وأضاف: "قمنا بإيداع مذكرة رفض للنظام الجديد وطلبنا أن يتم تكليفنا على نظم التكليف المتعارف عليه لسنوات، غير أنه لم يتم الاستجابة لأي من مطالبنا وتمت مواجهتنا بتعنت شديد من جميع مسؤولي وزارة الصحة، مما يوحي بإصرارهم على تمرير النظام الجديد الذي أثبت فشله مهما كانت التكلفة ورفض الاستماع للأطباء".

وقال الأطباء: "إذ نؤكد على مطالبنا بتكليفنا على نظم التكليف المتعارف عليه لسنوات، فإننا نعلن استعدادنا التام لخدمة بلدنا في هذا الوقت الحرج الذي يمر به البلاد جراء وباء كورونا المستجد، وأن العائق بيننا وبين انضمامنا للمنظومة الصحية هو التعنت الشديد الذي تمارسه وزارة الصحة".

وناشد أطباء التكليف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ورئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، بالتدخل العاجل لدى وزارة الصحة لحل مشكلة تكليف أطباء مارس 2020.