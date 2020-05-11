زيادة موازنة "المياه والصرف الصحي" أكثر من 9 مليارات جنيه للعام المالي الجديد

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مشروعات موازنات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي الجديد 2020- 2021.

وبلغ إجمالي مخصصات مشروع الموازنة العام للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي الجديد 2020- 2021، 19 مليارًا و871 مليون جنيه مقابل 10 مليارات و813 مليون جنيه العام الجاري 2019- 2020، بينما قدر موازنة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بـ5.520 مليار جنيه العام المالي الجديد 2020- 2021.

وبلغت موازنة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي 8 مليارات و641 مليونًا و287 ألف جنيه، مقابل 5 مليارات و284 مليونًا و610 آلاف جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2019- 2020، بزيادة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.

وتبلغ جملة الأجور المتوقعة للجهاز خلال العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١، ٤٧ مليونًا و٤٤٢ ألفًا. وذلك مقابل ٤٢ مليونًا و٩٤٥ ألفًا في العام المالي الحالي بزيادة نحو ٤ ملايين جنيه.

وتبلغ جملة المصروفات للجهاز ٨ مليارات و٥٥٢ مليون جنيه للعام المالي الجديد، مقابل ٤ مليارات و٩٧٨ مليون جنيه للعام المالي الحالي بزيادة تقترب من ٤ مليارات جنيه.