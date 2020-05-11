أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

إغلاق مصلحة الدمغة والموازين بعد إصابة مدير قسم التحليل بكورونا

02:33 م الإثنين 11 مايو 2020
إغلاق مصلحة الدمغة والموازين بعد إصابة مدير قسم التحليل بكورونا

وزارة التموين والتجارة الداخلية

كتب- محمد سامي:

قررت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية غلق مقر المصلحة، 14 يوما، وذلك بعد إصابة مدير قسم التحليل بالمصلحة بفيروس كورونا المستجد، لحين تطهير وتعقيم المكان حفاظا على صحة العاملين بالمصلحة والجمهور.
وبحسب مصدر، تم عمل مسحات للمشتبه اصابتهم وعزل كل المخالطين لهم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزارة التموين والتجارة الداخلية إغلاق مصلحة الدمغة فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

زيادة موازنة "المياه والصرف الصحي" أكثر من 9 مليارات جنيه للعام المالي الجديد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9400

    عدد المصابين

  • 2075

    عدد المتعافين

  • 525

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4081970

    عدد المصابين

  • 1395197

    عدد المتعافين

  • 281313

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد: ظاهرة غريبة الحدوث خلال الموجة الحارة الحالية