إغلاق مصلحة الدمغة والموازين بعد إصابة مدير قسم التحليل بكورونا

كتب- محمد سامي:

قررت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية غلق مقر المصلحة، 14 يوما، وذلك بعد إصابة مدير قسم التحليل بالمصلحة بفيروس كورونا المستجد، لحين تطهير وتعقيم المكان حفاظا على صحة العاملين بالمصلحة والجمهور.

وبحسب مصدر، تم عمل مسحات للمشتبه اصابتهم وعزل كل المخالطين لهم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.