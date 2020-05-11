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الحر بدأ.. الأرصاد توجه 6 نصائح للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة

03:05 م الإثنين 11 مايو 2020
الحر بدأ.. الأرصاد توجه 6 نصائح للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة

الطقس الحار

كتب- محمد عبدالناصر:

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين، نظرا لبدء موجه حارة جديدة اليوم الاثنين وتستمر حتى أول الأسبوع المقبل.

وقال شاهين، بداية من اليوم، نشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع، كبداية موجة حارة، حيث تصل درجة الحرارة لـ32 على القاهرة وتستمر في الارتفاع إلى أن تصل 38 درجة، لافتًا إلى أن حالة الطقس خلال ساعات النهار تكون شديد الحرارة وفي الساعات المتأخرة من الليل تكون باردة إلى مائل للبرودة.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة .

- الإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه.

- تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.

- عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.

- شرب الماء بكثرة بعد الإفطار.

- ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.

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