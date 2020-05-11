خاص| مدرسة ووحدة صحية ومركز.. ننشر المخطط الكامل لتطوير منطقة الزرايب "صورة"

كتب- محمد نصار:

بدأت الحكومة ممثلة في وزارات التنمية المحلية والإسكان والبيئة وصندوق تطوير العشوائيات العمل على وضع مخطط لتطوير منطقة الزرايب بمنطقة 15 مايو، وذلك بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بها خلال موجة الطقس السيئ السابقة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المنطقة بشكل كامل.

وينشر مصراوي تفاصيل المخطط المستهدف تنفيذه ضمن المشروع على النحو التالي:

- تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 68 فدانًا.

- يضم 42 عمارة سكنية بمساحة 90 م2 للوحدة تضم نحو 1008 وحدات سكنية مصممة وفق أعلى معايير الجودة.

- كل عمارة تتكون من (أرضي + 5 أدوار متكررة).

- تضم المنطقة السكنية مدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وحضانة ومركز تجاري.

- بعد المنطقة السكنية يوجد منطقة خضراء فاصلة.

- تليها منطقة الحظائر بعدد حوالي 835 حظيرة مساحة الحظيرة 75م2

- يتبعها فاصل منطقة خضراء.

- منطقة الفرز مكونة من 3 هناجر كل هنجر بمساحة 5 أفدنة لفرز القمامة سواء عضوى أو كرتون أو بلاستيك

- مخزن كبير للتخزين بعد الفرز لحين بيع منتجاتهم.

وقال إيهاب حنفي، منسق عام صندوق تطوير العشوائيات، إن الدولة متحملة لقيمة الإيجارات لجميع الأسر طوال فترة التطوير لحين إعادة التسكين.

وأوضح حنفي، لمصراوي، أنه يوجد تعاون كامل بين صندوق تطوير العشوائيات ووزراتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن الدولة حرصت على توفير أرض جديدة للمشروع لإنشاء مجمع سكني متكامل ويجري الأن العمل في تنفيذ المخطط على أرض الواقع.