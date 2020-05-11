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اقتصادية النواب: النسب المقررة لموازنة التعليم والصحة دستورية

10:49 ص الإثنين 11 مايو 2020
اقتصادية النواب: النسب المقررة لموازنة التعليم والصحة دستورية

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:
أعلن النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وصول النسبة المقررة لموازنة التعليم والصحة فى الدستور إلى معدلاتها، طبقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، متابعا:" كنا نريد زيادتها إلا أن الظروف الحالية لا تسمح بذلك".
وأكد السيد فى بيان له، الاثنين، أن هناك أسباب تؤدي إلى عدم زيادة نسبة موازنة التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة، وهى عدم وجود موارد وزيادة العجز في الموازنة، وانخفاض معدل النمو الاقتصادي، حيث كان مخطط أن يصل معدل النمو في الموازنة العامة للدولة إلى 6.4 %.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن اللجنة تستعد خلال الأيام المقبلة لمناقشة موازنة كل الهيئات الاقتصادية مثل قناة السويس وشركة المياه و الصرف الصحى وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها.
وأوضح أن اللجنة، من المقرر أن تجتمع مع رؤساء الهيئات الاقتصادية، أو ممثليها للاستماع إلى مطالبهم في الموازنة الخاصة بهم، بالإضافة إلى عرض مطالب اللجنة عليهم.

حسن السيد موازنة التعليم والصحة محمد معيط

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