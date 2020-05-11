حدث ليلاً| أول رد من مجلس النواب عن زيارة إلهامي عجينة وتحريات ذبح رجل أعمال

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أول رد من مجلس النواب عن زيارة إلهامي عجينة لمستشفى شربين

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن المجلس يحترم ويقدر دور الأطقم الطبية وجيش مصر الأبيض خلال الأزمة التي تعيشها مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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عوض تاج الدين: قرار الحظر الشامل يتخذه مجلس الوزراء بناء على ظروف البلد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن اللجنة العليا لمتابعة فيروس كورونا تصدر توصياتها بشأن متابعة الجائحة وانتشارها وتسلمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

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الأسبوعين القادمين الأخطر.. لجنة الفيروسات: " لازم الناس تلتزم"

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إنه يرى أن الأعداد الحالية لمصابي ووفيات كورونا ليست كثيرة، مضيفًا أنه كان يتوقع أعدادًا أكثر من الحالية.

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أديب يرد على هجوم "الجزيرة" بشأن مصروفات إقامة نجله بالحجر الصحي

رد الإعلامي عمرو أديب، على الهجوم قناة الجزيرة القطرية، حول إقامة نجله عقب عودته من لندن، فى فندق خمس نجوم على حساب الدولة.

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"نحتاج لحظر كلي".. مدير مستشفى صدر العباسية الأسبق يعلق على زيادة عدد المصابين بكورونا

طالب الدكتور محمود عبد المجيد مدير مستشفى صدر العباسية الأسبق، بفرض حظر كلي في الأسبوعين المتبقيين في شهر رمضان حتى بعد عيد الفطر، لتقليل عدد المصابين والوفيات من فيروس كورونا.

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أقاموا "التراويح" أعلى سطح منزل.. إحالة 12 شخصًا لـ"جنح الطوارئ" بجلسة 2 يونيو

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، الأحد، بإحالة 12 شخصًا لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ في اتهامهم بمخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات وإقامة صلاة "التراويح" أعلى سطح منزل أحدهم.

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"كواشف تحليل حامض نووي".. مصر تتسلم مستلزمات طبية من الصين للمرة الثانية (صور)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، استقبال شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية الوقائية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، للمرة الثانية، هدية من جمهورية الصين الشعبية، إلى جمهورية مصر العربية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمواجهة فيروس كورونا.

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التحريات عن مقتل رجل أعمال بالروبيكي.. ذبحوه ولم يسرقوا منه شئ

كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل رجل أعمال على طريق الروبيكي بدائرة قسم شرطة بدر.

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الصحة العالمية تنفي "مكالمة الصين".. "ادعاءات كاذبة"

رفضت منظمة الصحة العالمية تقريرا صحفياً اتهمها بحجب معلومات بشأن فيروس كورونا المستجد بعد ضغوط من الصين، واصفة التقرير بأنه "ادعاءات كاذبة"، بحسب سكاي نيوز عربية.

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السعودية: إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة

أعلنت المملكة العربية السعودية عدة قرارات اقتصادية لمواجهة آثار فيروس كورونا تتضمن إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

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البيت الأبيض يحسم إصابة نائب ترامب بكورونا

نفى البيت الأبيض، مساء الأحد، تقارير تُفيد بأنّ نائب الرئيس مايك بنس موجود في الحجر الصحّي، وذلك بعدما كانت تأكّدت إصابة إحدى الموظّفات العاملات معه بفيروس كورونا المستجدّ.

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اكتشاف 5 إصابات جديدة في بؤرة تفشي كورونا بالصين

أظهرت بيانات رسمية نشرت، الاثنين، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين في العاشر من مايو في أعلى زيادة يومية منذ 28 أبريل.

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نيويورك.. قلق من ارتفاع الإصابات بمتلازمة تصيب الأطفال قد تكون مرتبطة بكورونا

قال عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، إنه يشعر بـ"قلق هائل"، بسبب ارتفاع الإصابات بمتلازمة تصيب الأطفال، التي يشتبه العلماء بأنها قد تكون مرتبطة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

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