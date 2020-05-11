برلماني: حملة مسعورة ضد مصر بعد نجاحها في إدارة ملف العالقين

كتب- أحمد علي:

وجّه الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، التحية والتقدير لوزير الإعلام أسامة هيكل على تصريحاته التي علق فيها على عمليات إجلاء المصريين العالقين من دولة الكويت وغيرها، وشكاوى العائدين من عدم وجود أماكن الحجر في المدن الجامعية حتى الآن وقوله: "هناك فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مصنوع ومصروف عليه كتير عشان يطلع بالمنظر ده".

واتهم حساسين في بيان له، جماعة الإخوان الإرهابية، بالوقوف وراء مثل هذه الأكاذيب والحملة المسعورة ضد مصر بعد نجاحها في إدارة ملف مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، باحترافية.