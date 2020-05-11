سؤال برلماني للحكومة عن ضوابط التعايش مع "كورونا"

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، حول ضوابط الحكومة لعودة الحياة لطبيعتها مع أول يوليو المقبل.

وقالت إن متحدث مجلس الوزراء سبق وقال إنه قبل عيد الفطر، ستكون هناك مراجعة للموقف، ومع أول يونيو ستبدأ الدولة فترة جديدة وهي التعايش مع كورونا.

وأكدت أن العالم لن يتحمل فكرة الإغلاق الجزئي أو الكلي لفترة طويلة، وبالتالي وفي ظل عدم الوصول إلى علاج لفيروس كورونا إلى الآن، فالدول بأكملها مجبرة على أن تعود الحياة إلى طبيعتها فيها تدريجيًا مع أتباع الإجراءات الطبية.