مصدر بـ"الأوقاف": الوزارة تخاطب الجهاز المركزي للتنظيم للإعلان عن 40 وظيفة قيادية
كتب- محمود مصطفى:
كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أن الوزارة خاطبت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للإعلان عن 40 وظائف قيادية، ضمن خطتها لتطوير الجهاز الإداري.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الـ40 وظيفة قيادية تتمثل في "درجة وكيل وزارة ومدير عام بالديوان العام والمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومستشفى الدعاة".
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