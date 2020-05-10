برلماني: الارتقاء بالمنظومة الصحية يبدأ من تحسين وضع الأطباء

كتب- أحمد علي:

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، اليوم الأحد، إن انتشار فيروس كورونا أكد حتمية الانتهاء من بعض قوانين الصحة والأطباء؛ للمساعدة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وقطاعاتها، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ضرورية إلى إصدار الكثير من التشريعات المتعلقة بالصحة والأطباء وتطوير المنظومة الطبية التي أثبتت أزمة كورونا ضرورة الانتهاء من إقرارها؛ حتى تسهم في الاستفادة من أصول الدولة في مجال الصحة وتطور المنظومة الصحية؛ لتكون أكثر قدرةً على مواجهة التحديات التي تواجهنا.

وأوضح بركات أن الوضع في المستشفيات سيئ ويحتاج إلى تطوير حقيقي يتم تنفيذه على أرض الواقع؛ للتخلص من المشكلات التي تواجه الأطباء لتقديم رعاية صحية متكاملة للمريض المصري بغض النظر عما يتم تقديمه في المبادرات الصحية، وإن كانت حققت نجاحات باهرة شهد بها العالم أجمع.

وأضاف عضو لجنة التعليم بالبرلمان أن الارتقاء بالمنظومة الصحية يبدأ من تطوير المستشفيات والدفع بأسرِّة رعاية مركزة وحضانات، فضلًا عن توفير مستلزمات طبية وأدوية، بجانب تحسين وضع الأطباء في مصر؛ للقضاء على ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج.