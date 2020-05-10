أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

برلماني: الارتقاء بالمنظومة الصحية يبدأ من تحسين وضع الأطباء

11:41 م الأحد 10 مايو 2020
برلماني: الارتقاء بالمنظومة الصحية يبدأ من تحسين وضع الأطباء

النائب فايز بركات

كتب- أحمد علي:

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، اليوم الأحد، إن انتشار فيروس كورونا أكد حتمية الانتهاء من بعض قوانين الصحة والأطباء؛ للمساعدة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وقطاعاتها، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ضرورية إلى إصدار الكثير من التشريعات المتعلقة بالصحة والأطباء وتطوير المنظومة الطبية التي أثبتت أزمة كورونا ضرورة الانتهاء من إقرارها؛ حتى تسهم في الاستفادة من أصول الدولة في مجال الصحة وتطور المنظومة الصحية؛ لتكون أكثر قدرةً على مواجهة التحديات التي تواجهنا.

وأوضح بركات أن الوضع في المستشفيات سيئ ويحتاج إلى تطوير حقيقي يتم تنفيذه على أرض الواقع؛ للتخلص من المشكلات التي تواجه الأطباء لتقديم رعاية صحية متكاملة للمريض المصري بغض النظر عما يتم تقديمه في المبادرات الصحية، وإن كانت حققت نجاحات باهرة شهد بها العالم أجمع.

وأضاف عضو لجنة التعليم بالبرلمان أن الارتقاء بالمنظومة الصحية يبدأ من تطوير المستشفيات والدفع بأسرِّة رعاية مركزة وحضانات، فضلًا عن توفير مستلزمات طبية وأدوية، بجانب تحسين وضع الأطباء في مصر؛ للقضاء على ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج.

المنظومة الصحية الأطباء فايز بركات

الخبر التالى:

"كواشف تحليل حامض نووي".. مصر تتسلم مستلزمات طبية من الصين للمرة الثانية (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9400

    عدد المصابين

  • 2075

    عدد المتعافين

  • 525

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4081970

    عدد المصابين

  • 1395197

    عدد المتعافين

  • 281313

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أقاموا "التراويح" أعلى سطح منزل.. إحالة 12 شخصًا لـ"جنح الطوارئ" بجلسة 2 يونيو