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​بسبب ندرة المياه.. نقيب الفلاحين يكشف الزراعات البديلة لمحصول الأرز

11:36 م الأحد 10 مايو 2020
​بسبب ندرة المياه.. نقيب الفلاحين يكشف الزراعات البديلة لمحصول الأرز

النقيب العام للفلاحين


كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، اليوم الأحد، إن ندرة مياه الري أجبرت الحكومة على اتخاذ بعض الإجراءات؛ للحفاظ على حصة مصر المائية والاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.

ولفت أبو صدام إلى أن أحد هذه الإجراءات هو الحد من زراعة المحاصيل كثيرة استهلاك المياه؛ وعلى رأسها الأرز الذي يستهلك الفدان الواحد منه نحو 7 آلاف كيلومتر مكعب من المياه خلال فترة زراعته.

وأضاف النقيب العام للفلاحين أن الحكومة حددت أماكن محددة في محافظات بعينها لزراعة الأرز بمساحات محددة؛ حيث سمحت لـ9 محافظات فقط من جميع محافظات مصر بزراعة الأرز؛ وهي محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية بمساحة إجمالية نحو مليون و74 ألف فدان؛ منها 200 ألف فدان تزرع بأصناف الأرز الجاف و150 ألف فدان بمياه الصرف الزراعي.

وتابع أبو صدام بأن المزارعين الذين حرموا من زراعة الأرز أمامهم بدائل زراعية أخرى؛ فيمكنهم زراعة محاصيل صيفية متنوعة طبقًا لجودة أراضيهم ونسبة الملوحة في التربة ومياه الري من هذه المحاصيل القطن والذرة والطماطم والفلفل والبطيخ وعباد الشمس والسمسم والقرع والباذنجان.

حسين عبد الرحمن أبو صدام النقابة العامة للفلاحين الأرز مياه الري

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