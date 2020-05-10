تباعد وتعقيم ومنع تجمعات.. غرفة الفنادق تكشف آلية تنفيذ الضوابط الجديدة للتشغيل



كتب- يوسف عفيفي:

قال هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن الضوابط الجديدة لتشغيل الفنادق جرى إرسالها وتعميمها على جميع الفنادق المصرية لتنفيذها عبر 3 شركات عالمية وهم (كريستال - تي يو في نورد - بريفاريسك) بالتنسيق مع وزارة السياحة.

وأكد الشاعر لـ"مصراوي"، أن جميع الضوابط عبارة عن إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وهناك إشراف كامل يتم بشكل مستمر.

وأوضح أن الضوابط تشمل آلية تشغيل المطاعم من حيث المسافات وتوفير المطهرات والكمامات بكثرة وحظر التجمعات والحفلات والبوفيه والشيشة وهو أمر مهم كونها تجلب الأمراض، بالإضافة إلى تناول الطعام في المطعم لكن بطريقة معينة، بحيث يكون هناك تباعد في المسافات لطاولات الطعام بحوالي مترين.

وأشار إلى أن الضوابط نصت على أن يكون التسكين في كل فندق بنسبة 25% حتى آخر الشهر الجاري، على أن يكون 50% بداية من شهر يونيو المقبل وهي تجربة أولية لمعرفة جديتها مستقبلًا وعودة تشغيل القطاع تدريجيًا.

وكان عبدالفتاح العاصي رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، وكيل أول وزارة السياحة، أصدر الضوابط العامة التي يجب الالتزام بها في تشغيل الفنادق شريطة العمل بنسبة إشغال 25% من إجمالي الطاقة الفندقية اعتبارًا من 15 مايو الجاري، وبنسبة 50% اعتبارًا من بداية شهر يونيو المقبل.

وجاءت أبرز الضوابط العامة التي يجب الإلتزام بها في تشغيل الفنادق والمنتجعات في إطار جائحة كورونا:

- 15 مايو 2020: المرحلة الأولي التشغيل التجريبي بنسبة إشغال بحد أقصي "25%" ويشمل ذلك "سياحة اليوم الواحد" من إجمالي الطاقة الإستيعابية للفندق.

- 1 يونيو 2020: التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الإستيعابية للفندق.

وشملت الضوابط أيضًا "وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان".

وشملت الضوابط، الاشتراطات الضرورية تتطلب أيضًا "عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان".

وتتضمن الاشتراطات الخاصة بالنزلاء "تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام".

ويبلغ عدد الفنادق المرخصة من قبل وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية نحو 1300 فندق.



وانتهت وزارة السياحة والآثار، من تعقيم وتطهير جميع المنشآت الفندقية في المقاصد السياحية المصرية، وذلك في إطار خطة الوزارة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.