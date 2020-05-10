"الأعلى للإعلام" يحدد شروط تراخيص الصحف الحزبية

كتب- مصطفى علي:

حددت لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية، التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، شروط تراخيص صحف الأحزاب السياسية.

واشترط المجلس موافقة لجنة شئون الأحزاب السياسية على إصدار الصحيفة، وتقديم صورة معتمدة من لائحة الحزب أو نظامه الداخلي، ونسخة من عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسي، فضلًا عن بيان معتمد من لجنة شئون الأحزاب السياسية بأسماء رئيس وأعضاء الهيئة البرلمانية العليا للحزب أو ما يناظرها.

كما اشترط المجلس أيضًا تقديم بيان معتمد بأسماء وأعضاء مجلس إدارة الصحيفة وتقديم صور مستندات إثبات لشخصيتهم، وشهادة تسجيل معتمدة بشأن ملكية العلامة التجارية للصحيفة، وشهادة معتمدة بشأن ملكية العلامة التجارية للصحيفة، وبيان معتمد بالموازنة، بالإضافة إلى بيان بالقوائم المالية المعتمدة، ويتعهد عن ألا يقل نسبة المحررين بالصحيفة عن 70% من الصحفيين المقيدين بجداول المشتغلين بنقابة الصحفيين، كما يرفق بيان بأسماء الصحفيين العاملين بالصحيفة.

وصرح الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن نماذج التراخيص بأنواعها المختلفة متاحة على موقع المجلس ويتم كتابتها يدويًا وتسليمها بكافة المرفقات المطلوبة والتوقيع عليها بمقر المجلس عقب إجازة عيد الفطر المبارك.