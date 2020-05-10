العائدون من الكويت يشيدون بتجهيزات الإقامة بجامعة القاهرة (صور)
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
تصوير- أحمد جمعة:
وجّه المصريون العائدون من الخارج، المقيمين في مدينة الطلاب التابعة لجامعة القاهرة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على حسن استقبالهم وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة والإعاشة خلال فترة العزل الاحتياطي لهم وتوفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم.
وأشادوا بحسن الاستقبال الذي وجدوه منذ اللحظة الأولى بعد عودتهم، والتجهيزات التي تم إعدادها على أعلى مستوى.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
8964
عدد المصابين
-
2002
عدد المتعافين
-
514
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4122885
عدد المصابين
-
1451573
عدد المتعافين
-
280877
عدد الوفيات
إعلان