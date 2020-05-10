​طلب إحاطة بالبرلمان بشأن بيع الكمامات بأسعار مضاعفة

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتموين، بشأن استغلال الصيدليات للمواطنين وبيع الكمامات بأسعار مضاعفة وضرورة إتاحتها على بطاقات التموين منعًا للاستغلال.

ولفتت رزق الله، في بيان لها، أنه منذ تفشي فيروس كورونا في مصر وأعلنت وزارة الصحة الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة للمكافحة والتي كان أهمها ضرورة ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر، استغل عدد كبير من الصيدليات الأزمة وباعت الكمامات بأسعار مضاعفة، ما شكل عبء على المواطنين.

وأكدت أن الكمامة المحلية كانت تباع بجنيه واحد فقط والمستوردة بـ20 جنيهًا، ولكن بعد زيادة الطلب عليها، رفعت الصيدليات الأسعار حتى 10 جنيهات للعادية، و50 للمستوردة.

وأوضحت أنه نتيجة لبيع الكمامات ومواد التعقيم بهذه الأسعار المبالغ فيها، تم فتح الباب أمام مصانع بير السلم وتصنيع كمامات مفتقدة المواصفات الصحية اللازمة والتي تضمن الحفاظ على التعقيم وعدم انتقال الفيروس من خلالها.

وطالبت بطرح الكمامات ومواد التعقيم والتطهير على بطاقات التموين، وتوحيد سعرها وضمان حماية المواطن من هذا الاستغلال والجشع، لا سيما وأن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أنه يتم الآن دراسة طرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية.