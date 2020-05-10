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مليون جنيه للإصدار اليومي.. الأعلى للإعلام يحدد ضوابط تأسيس الصحف الورقية

07:20 م الأحد 10 مايو 2020
مليون جنيه للإصدار اليومي.. الأعلى للإعلام يحدد ضوابط تأسيس الصحف الورقية

مكرم محمد احمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصطفى علي:

حددت لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية، ضوابط تأسيس الصحف، التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد.

ونصت المادة الثانية من اللائحة على أن يُشترط في تأسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التي يصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية، أن تُودع عن كل إصدار، مبلغ تأميني في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ويكون هذا المبلغ مليون جنيهًا مصريًا للإصدار اليومي، و900 ألف جنيه مصري للإصدار الأسبوعي، و800 ألف جنيه مصري للإصدار الشهري أو الإقليمي اليومي، و700 ألف جنيه مصري للإصدار الإقليمي الأسبوعي، و600 ألف جنيه مصري للإصدار الإقليمي الشهري؛ للوفاء بالمتطلبات المالية للصحيفة الورقية أو الإلكترونية حال توقفها عن الصدور وتخلفها عن سداد التزاماتها أو ديونها.

وتزداد هذه المبالغ بنسبة 10% كل 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

ونصت المادة الثالثة من اللائحة على أن تلتزم الصحف الإلكترونية بأن تصدر بصفة دورية وفي مواعيد منتظمة يومية أو أسبوعية أو شهرية، ويكون الإصدار بواسطة أحد الملفات الوثائقية الإلكترونية التي تُستخدم لتحميل محتوى الصحيفة كاملًا.

الأعلى للإعلام الصحف اليومية تأسيس الصحف الورقية

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