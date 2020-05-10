القوى العاملة: مليون جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بالمنوفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة بالمنوفية، صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة من المسجلين لدى إدارة العمالة لديها لنحو 2258 عاملًا غير منتظم بقيمة مليون و129 ألف جنيه، بجانب منح 40 شهادة "أمان" لهذه الفئة بقيمة 20 ألف جنيه.

وبحسب بيان اليوم، تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من مدير المديرية عفيفي محمد عفيفي، أشار فيه إلى أن المديرية صرفت خلال أبريل الماضي 106 آلاف جنيه لنحو 85 عاملًا غير منتظم في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية، تمثلت في:

- صرف 80 ألف جنيه تعويض لحوادث الطرق لعدد 16 عاملًا.

- صرف 12 ألف جنيه منحة رعاية اجتماعية للمواليد لعدد 64 عاملًا.

- صرف 12 ألف جنيه لـ 4 حالات منحة زواج.

- صرف 2000 جنيه منحة وفاة أحد أقارب العمال.

وأوقفت المديرية، قبل ذلك تعليمات وزير القوى العاملة، العمل مؤقتًا بخطط التفتيش الدوري المعمول بها بصفة مؤقتة اعتبارًا من 25 مارس الماضي، لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتفتيش على 110 منشآت صناعية بواسطة مكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة لمواجهة (كوفيد - 19).