إضافة جديدة للقطاع.. وزير السياحة يزور مشروع مدينة الجلالة (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، مشروع مدينة الجلالة، بمصاحبة لواء أركان حرب محمود فكري المدير التنفيذي للمشروع، بدعوة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبحسب بيان اليوم، شارك في الزيارة كل من النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

وخلال الجولة، زار الوزير، بعض مكونات المدينة منها فندق الواحة والذي تم بناءه فوق الجبل على ارتفاع أكثر من 650 كم، والكورنيش الجبلي والتليفريك والفندق الجبلي والأكوابارك ومرسى اليخوت والفندق الساحلي.

وأعرب وزير السياحة، عن سعادته بما شاهده من إنجاز في هذا المشروع الضخم واصفًا إياه بالمدينة السياحية الجبلية الشاطئية المكتملة، ذات موقع استراتيجي متميز جدًا فهي على بعد 20 كم من العين السخنة، و60 كم من العاصمة الإدارية، و60 دقيقة من القاهرة، مؤكدًا أن المدينة ستكون واجهة وقبلة سياحية جديدة للمصريين والأجانب.

ويوجد بالمدينة أطول تليفريك في الشرق الأوسط بمسافة 4.5 كم يربط بين المنطقة العليا للمدينة وفندقين آخرين هما الفندق الجبلي والفندق الساحلي، كما تضم مدينة الجلالة 8 أدوار عرض سينمائي، وصالتين تزحلق على الجليد، و624 محل ومطعم بلازا، ومدينة لليخوت تسع إلى 333 يخت، بالاضافة إلى ألعاب مائية (أكوا بارك) تضم 73 لعبة مائية منهم 9 ألعاب للكبار و10 حمامات سباحة.

وفي نهاية الزيارة، قدم وزير السياحة والآثار، الشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنهائها جميع المباني في هذا الوقت القليل ووفقا للمعايير العالمية، واصفًا هذا المشروع بأنه سيكون إضافة جديدة للسياحة المصرية.