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"السكة الحديدية" تواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات لمواجهة "كورونا"

04:10 م الأحد 10 مايو 2020
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كتب- أسامة علي:

واصلت هيئة السكك الحديدية، اليوم الأحد، اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بأعمال تعقيم وتطهير المحطات والقطارات؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وعقدت "السكك الحديدية" ندوات لتوعية للعاملين بالفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته.

وشددت الهيئة على ضرورة تطهير وتعقيم القطارات والتطهير المستمر للمحطات، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور الكمامات، إضافة إلى بث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.

السكة الحديدية فيروس كورونا تطهير المحطات تطهير القطارات

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