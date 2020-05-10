نائب شربين يتقدم بمذكرة ضد عجينة بسبب مستشفى شربين العام: أمر غير مبرر

كتب- أحمد علي:

كشف النائب إيهاب السلاب، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية، عن تقدمه، اليوم الأحد، بمذكرة ضد النائب إلهامي عجينة، إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن ما وقع منه من مشادات وهجوم على مستشفى شربين العام، ومحاولة إظهار إهمال بها دون وجه حق.

وقال السلاب، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، إن ما ذكره النائب عجينة في الفيديو المصور بشأن عدم وجود أطباء وتمريض بمستتشفى شربين العام ووجود إهمال وفساد به، هو أمر غير غير صحيح تمامًا، بل يوضح الفيديو الذي صور بمعرفته، أنه فور وصوله إلى المستشفى وجد عددًا كبيرًا من الأطباء والتمريض وتحدثوا مع بشكل لائق.

وتابع عضو مجلس النواب: "ما قام به النائب إلهامي عجينة داخل مستشفى شربين العام، أمر غير مبرر، وليس أول مرة، وأرى أن وراءه دافع سياسي؛ حيث دائمًا يفتعل فيها النائب عجينة مشكلات بدائرة بلقاس؛ في محاولة منه لإظهار دائرة شربين بلا نواب".

وكان النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، عن دائرة شربين بمحافظة الدقهلية، كشف عن تفاصيل الأزمة المثارة بينه وبين نقابة أطباء الدقهلية، على خلفية قيامه ببث فيديو من داخل مستشفى شربين عبر صفحته على "فيسبوك"، اتهم فيه إدارة المستشفى بالتقصير والإهمال.

وقال عجينة، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد: "إن السبب في بثه الفيديو غضبه من سوء الأوضاع داخل المستشفى؛ حيث تلقى استغاثة أمس، قبل الإفطار بدقائق، من أهل أحد المرضى المحجوز فى مستشفى شربين، والذىن اشتكوا إهمال الأطباء وتقاعسهم في علاج نجلهم، مؤكدًا أنه ذهب إلى المستشفى ليمارس دوره الرقابي ومساعدة المريض فى الحصول على حقه في العلاج".

وأضاف البرلماني: أثناء مرورى بالمستشفى وجدت مريضة أخرى تستغيث؛ بسبب رفض الممرضات تركيب حقنة شرجية لها، وطالبوا نجلتها بتركيبها. وعندما سألت نجلة المريضة: هل أنتِ ممرضة لتعطي الحقنة لوالدتك؟ فردت بأنها فلاحة ولا تعرف.

وتابع عجينة: "ذهبت إلى الممرضات، وتساءلت عن عدم إعطاء المريضة الحقنة الشرجية، فكان الرد بأنهم (بيقرفوا) وأنهم لا يعطون أي مريض الحقنة الشرجية"، لافتًا إلى أنه لم يتمالك نفسه مع وجود كل هذا الإهمال، وقام ببث الفيديو؛ ليكشف الحقائق للرأي العام.

وفي ما يتعلق بتقديم نقابة أطباء الدقهلية شكوى ضده إلى رئيس البرلمان، بمساعدة النائب إيهاب السلاب، رد عجينة قائلًا: "لم أتجاوز في حق أحد.. واللي عايز يعمل حاجة يعملها.. أنا معايا مستندات فساد ضد المستشفى وكل واحد يدلو بدلوه".

وأضاف البرلماني أن إعلان نقابة الأطباء بالدقهلية تقديم الشكوى من خلال النائب إيهاب السلاب، دليل على ضعف موقفهم؛ خصوصًا أنهم استعانوا بأحد خصومه السياسيين في الدائرة، الذي أصابه الفيديو بالغيرة؛ بسبب تجاوب أهالي شربين الكبير معه، على حد قوله.

ونوه النائب بأنه ليس في خصومة مع نقابة أطباء الدقهلية، ولكنه يرفض سوء الإدارة بمستشفى شربين؛ خصوصًا أن الأطباء حولوا المستشفى العام إلى مقر لتحويل المرضى إلى عياداتهم الخاصة على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن المرضى لا يجدون العلاج في المستشفى، وأي مريض يشتري العلاج من الصيدليات الخارجية على حسابه الخاص رغم إنفاق الدولة مليارات الجنيهات على توفير الأدوية.

يُذكر أن نقيب أطباء الدقهلية، أسامة الشحات، أكد أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت زيارة إلهامي عجينة (نائب مجلس النواب عن دائرة بلقاس) لمستشفى شربين المركزي، وتعامله مع الزملاء والهيئة الطبية بطريقة تتعارض مع المهنية وتقلل من قدر الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية بالمخالفة لنصوص الدستور والقوانين.

وأضاف عجينة أنه تم التواصل مع أعضاء مجلس النواب بدائرة شربين، والاتفاق علي إعداد مذكرة قانونية بواسطة الفريق القانوني بنقابة أطباء الدقهلية، وضمها إلى مذكرة يقوم بإعدادها الآن أيضًا نواب المجلس بشربين، ورفعهما إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ولجنة القيم والصحة بالمجلس، وإرسال المذكرات اليوم الأحد إلى المجلس مع إيهاب السلاب عضو مجلس النواب بشربين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالات.

وأعلنت إدارة مستشفى شربين، في بيان لها اليوم الأحد، أن النائب إلهامي عجينة، حضر يوم السبت الماضي في نحو الساعة السادسة مساء إلى المستشفى، في حضور المدير المناوب ونائب المدير ثم وصل مدير المستشفى؛ وذلك لمتابعة حالة محجوزة في قسم الباطنة (مريض من مركز بلقاس محل إقامة النائب)، كما حضر مرة أخرى إلى المستشفى في تمام العاشرة مساء أول من أمس الجمعة، وتم التعامل مع الحالة، وعمل اللازم لها كما هو مثبت بتذكرة المريض، وكان المريض تتم تهيئته للتحويل لعمل أشعة مقطعية.

وأضاف البيان: "لكن النائب إلهامي عجينة تعدى على الفريق الطبي بالمستشفى، ونشر فيديو يتهم فيه مستشفى شربين باتهامات باطلة، وبطلانها يظهر في الفيديو الذي قام النائب بنشره بنفسه، وهي ادعاء عدم وجود مدير مع أن أول من قابله في الفيديو هو المدير المناوب عن الفترة المسائية، وتكلم معه، لكن النائب تكلم مع الطبيب بأسلوب غير لائق لا يتحمله طبيب في ظروف وضغوط كالتي تعيشها المستشفيات الآن، وهذا يظهر في الفيديو المعروض".

وذكر البيان أن "النائب زعم عبر الفيديو الذي نشره عدم وجود أطباء، ومن شاهد الفيديو يرى أكثر من طبيب ما بين طبيب العظام وطبيب الجراحة وطبيب الأطفال، بخلاف الأطباء الآخرين الذين ظهروا في الفيديو وغيرهم في بقية أقسام المستشفى".

وأضاف البيان أن النائب أكد عدم وجود تمريض، وأن الفيديو الخاص بالنائب نفسه يظهر فيه العديد من أفراد طاقم التمريض في أماكنهم بغرف الاستقبال وقسم الباطنة وفريق الفرز على بوابة المستشفى بخلاف بقية الأقسام، فضلًا عن ادعاء النائب عدم نظافة المستشفى بخلاف الحقيقة.

وأكد البيان أن النائب ادعى عدم وجود صيادلة، متابعًا: "النائب حضر الساعة ٦ مساء، يعني مفيش صيدلية بتشتغل بعد الساعة ٢ ظهرًا، ودا الرسمي، ومش ذنبنا إن حضرتك مش فاهم النظام داخل المستشفيات".

وذكر البيان: "ادعاء النائب بأن بنك الدم بالمستشفى مغلق غير صحيح، فأي متردد على مستشفى شربين هيعرف إن الباب اللي النائب بيشاور عليه دا الباب الخلفي لبنك الدم من ناحية العيادات، ودا مقفول، لكن العمل كله من الباب الأمامي ودا كان مفتوح وشغال، لكن طبعًا عشان حضرتك دي أول زيارة لك لمستشفى شربين، فماتعرفش اللي فيها، وإن المرضى بتشتري الجبس من بره.. يا فندم الجبس ده أنواع، وأحيانًا المريض بيختار نوع جبس غير الموجود بالاستقبال، والمتوفر من خلال المديرية وبالتالي من حقه إنه يجيبه واحنا نجبسه".

وعن رفض الأطباء تصوير تذكرة المريض، ذكر البيان أن منع تصويرها يرجع لخصوصية حالة المريض، وأن تصويرها يعد أمرًا مخالفًا للقانون.

واختتم البيان في النهاية: "كنا نتمنى كفريق طبي بمستشفى شربين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجها البلاد عامة والفرق الطبية بكل مكان؛ خاصة أن يكون هناك دعم من النائب بدلًا من هذا الأسلوب من التصيد والكلام بشكل عنيف لا يليق مع الفريق الطبي يا سيادة النائب، دورك أن تقف في ظهر الجيش الأبيض كما تقول وليس أن تعامل أفراده بهذه الطريقة الفظة العنيفة، يا سيادة النائب هذا المستشفى اللي حضرتك بتقول إنه فاشل في خلال أقل من سنة ونصف السنة جرى به إنشاء عناية أطفال قوتها 9 سراير؛ تلت قوة عناية الأطفال بالمحافظة، وإنشاء وحدة علاج الفيروسات الكبدية، وتم التعامل مع أكثر من 5000 مريض، وإنشاء معمل حيوي متكامل، وتجديد قسم الأطفال بالكامل، وتجديد قسم الباطنة بالكامل، ووحدة غسيل كلوي جديدة تسع حتى 50 ماكينة غسيل كلوي (تحت الإنشاء) بخلاف البروتوكولات اللي من خلالها بيتم التعامل مع حالات اشتباه كورونا، وخطوط سير الحالات والتعامل معها واللي مستشفى شربين يعتبر من أوائل المستشفيات في تنفيذها وتطبيقها.. هذا هو مستشفى شربين وإدارته وكوادره الطبية التي تصفهم بالفشلة.. الإنصاف يا سيادة النائب"، وفقا لما جاء بالبيان.