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وزير القوى العاملة يكشف طرق صرف الدفعة الثانية من منحة ال500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

03:37 م الأحد 10 مايو 2020
وزير القوى العاملة يكشف طرق صرف الدفعة الثانية من منحة ال500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن آلية صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الوزير في بيان اليوم، إن الصرف سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد على مستوى الجمهورية.

وأوضح سعفان، أن المنافذ تشمل فروع البنك الزراعي المصري، على أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة في وقت لاحق، وذلك قبل عيد الفطر المبارك.

وبلغ إجمالي من صرف من الدفعة الأولى من خلال منافذ البريد، وفروع البنك الزراعي، وعن طريق شركات المحمول وبنكي الأهلي ومصر، حتى الآن مليون و300 ألف و156 مستحقاً، وباقي 737 ألفا و168 مستحقا، على أن يتم الصرف لهم حتى بدءا منالاثنين وحتى 14 مايو الجاري وذلك من إجمالي المستحقين البالغ 2 مليون و37 ألفا و324 مستحقاً الذي تم تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الالكترونية لوزارة القوى العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك.

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