"جريمة في حق الجميع".. بيان من "الأطباء" ردًا على فيديو إلهامي عجينة

كتب - أحمد جمعة:

انتقدت نقابة الأطباء، الجولة المصوَّرة التي أجراها النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بالدقهلية، بمستشفى شربين وتوجيهه إهانات وانتقادات للفريق الطبي.

وقالت النقابة في بيان اليوم الأحد، إن عضو البرلمان "انتهك الدستور والقانون داخل أروقة المستشفى".

وأضافت: "في الوقت الذي يواجه فيه جموع الأطباء الموت يومياً فى كل المستشفيات بصدور مفتوحة وضمير لا يعرف التخاذل والهروب من المسئولية مهما كانت الظروف، فقد أصبح واضحاً للجميع من كم الإصابات والوفيات التي تلحق بالطواقم الطبية مدى خطورة الوضع الذي يعملون فيه في ظروف عمل صعبة وتعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى بل وضعف التقدير المادي لهم مقابل تضحياتهم، نُفاجئ بنائب جاء من غياهب النسيان بحثاً عن شهرة ودعاية لنفسه على حساب من يقدمون أرواحهم فداءً لمرضاهم، في موقف أقل ما يوصف أنه جريمة في حق الجميع".

وأكد مجلس نقابة الأطباء، رفضه ما قام به عضو مجلس النواب، واصفين جولته بـ"الاقتحام لمستشفى شربين في صحبة حاشية أحضرها لزوم الدعاية الانتخابية".

وقال المجلس إن عجينة تعدى لفظيا على الفريق الطبي وأرهبهم ومارس التحريض ضدهم مع سبق الإصرار، كما تعدى على حرمة المرضى وصور الملفات الطبية، وكدَّر السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، وخالف قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا.

وأشارت النقابة إلى أن البرلماني نشر فيديو لذلك على صفحته على فيسبوك مما يعد محاولة للتشهير بالأطباء والتحريض ضدهم.

وقدم مجلس النقابة العامة للأطباء التحية للأطباء اللذين أصروا على الحفاظ على كرامتهم وكرامة مرضاهم وخصوصيتهم التي قام النائب بانتهاكها، بحسب البيان.

وأوضح مجلس نقابة الأطباء، بأنه بالتنسيق مع نقابة أطباء الدقهلية سوف يتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد "عجينة" أمام النائب العام والسلطات القضائية المختصة وكذلك رئيس مجلس النواب.