ننشر نماذج تراخيص الوسائل الإعلامية بعد إصدارها من "الأعلى للإعلام"
كتب- مصطفى علي:
ينشر مصراوي نماذج تراخيص الصحف والمواقع والوسائل الإعلامية، التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعلنها اليوم ضمن لائحة التراخيص الخاصة بالوسائل.
وصرح الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن نماذج التراخيص بأنواعها المختلفة متاحة على موقع المجلس ويتم كتابتها يدويا وتسليمها بكافة المرفقات المطلوبة والتوقيع عليها بمقر المجلس عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
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