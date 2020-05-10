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إنفوجرافيك| رغم انتشار كورونا.. انخفاض معدل الوفيات في مصر

01:42 م الأحد 10 مايو 2020
إنفوجرافيك| رغم انتشار كورونا.. انخفاض معدل الوفيات في مصر

فيروس كورونا

كتب- محمد عبدالناصر:

رصد "انفوجرافيك" أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، انخفاض معدلات الوفاة في مصر خلال شهر أبريل هذا العام 2020، على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد، مقارنة بالعامين الماضيين.

أوضح الإنفوجرافيك أن أبريل عام 2017، سجل وفاة 41.655 شخصا، بينما عام 2018 فسجل وفاة 43.399 شخصا، أما عام 2019 فسجل وفاة 43.303، بيينما سجل شهر أبريل هذا العام وفاة 42.144 شخصا.

أشار التقرير إلى أن الجائحة لم تؤثر على عدد الوفيات على المستوى القومي، إذ بلغ عدد الوفيات في مصر خلال شهر أبريل 2020 حوالي 42.1 ألف حالة وفاة مقارنة بحوالي 43.3 ألف حالة وفاة خلال نفس الشهر عام 2019، أي انخفض عدد الوفيات بحوالي 2.8 % وهوما ينفي زيادة حالات الوفيات في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا.

أوضح التقرير أن على الرغم من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن عدد حالات الوفاة نتيجة الفيرس لاتزال داخل الحدود الآمنة مقارنة بدول العالم.

تابع التقرير أن على مستوى المحافظات، لم يشهد عدد الوفيات تغيرا ملحوظا حيث شهدت 17 محافظة انخفاضا في عدد الوفيات خلال شهر أبريل 2020 مقارنة بشهر أبريل 2019 ومنها "القاهرة، والدقهلية، وأسيوط، ودمياط".

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فيروس كورونا انخفاض معدل الوفيات مجلس الوزراء

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