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هيئة الأوقاف: 11% نموا في الإيرادات الـ​10 شهور الماضية

01:32 م الأحد 10 مايو 2020
هيئة الأوقاف: 11% نموا في الإيرادات الـ​10 شهور الماضية

المهندس سيد محروس

كتب - محمود مصطفى:

قال المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله حققت الهيئة نموًا بلغ 11% في إيراداتها في العشرة أشهر التي مرت من العام المالي الحالي من 1/ 7/ 2019م حتى 30/ 4/ 2020.

وأوضح محروس في تصريحات له، الأحد، أن هيئة الأوقاف عظمت من أصولها الاستثمارية، وإسهاماتها في خدمة المجتمع، خلال العشرة شهور الماضية.

المهندس سيد محروس هيئة الأوقاف المصرية

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