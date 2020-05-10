هيئة الأوقاف: 11% نموا في الإيرادات الـ10 شهور الماضية
كتب - محمود مصطفى:
قال المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله حققت الهيئة نموًا بلغ 11% في إيراداتها في العشرة أشهر التي مرت من العام المالي الحالي من 1/ 7/ 2019م حتى 30/ 4/ 2020.
وأوضح محروس في تصريحات له، الأحد، أن هيئة الأوقاف عظمت من أصولها الاستثمارية، وإسهاماتها في خدمة المجتمع، خلال العشرة شهور الماضية.
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