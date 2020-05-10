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رحلة استثنائية تصل من الكويت عليها 195 عالقا مصريا

01:23 م الأحد 10 مايو 2020
رحلة استثنائية تصل من الكويت عليها 195 عالقا مصريا

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة الخطوط الكويتية لإعادة مصريين عالقين في دولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار، إن الرحلة رقم KU1409 التابعة للخطوط الكويتية قد وصلت ظهر اليوم وعلى متنها 195 راكبا، وهبطت بمبنى الركاب رقم 2 والمخصص لهبوط شركات الطيران الأجنبية والعربية، ويتم فحص جميع ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحي في المطار، وسيتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة لقضاء 14 يوما، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​

مطار القاهرة الدولي الكويت رحلة طيران استثنائية شركة الخطوط الكويتية

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