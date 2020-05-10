محافظ القاهرة: إعادة تخطيط 57 ألف م2 بجوار نادي الشمس ونقل الخيول منها

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد، أعمال الإزالة الجارية بالمنطقة المجاورة لنادي الشمس أمام محطة مترو النزهة وتبلغ مساحتها حوالي 57 ألف متر وهي المنطقة التي كانت مستغلة كمبان للخيول.

وصرح محافظ القاهرة، بأن الأرض تقع بين شوارع جسر السويس و6 أكتوبر وشارع شركات البترول ومقام عليها مبانِ للخيول سيتم إزالتها بالكامل وتخصيص الأرض للمنفعة العامة بعد إعادة تخطيطها لإقامة مشروعات خدمية عليها لخدمة أهالي المنطقة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه سيتم إعادة تخطيط ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو من النزهة حتى عدلي منصور والجاري إنهاء أعمال تنفيذها استعدادًا لافتتاحها للجمهور.