أقدم طبق في مصر.. السياحة والآثار تطلق فيديو جديد عن تاريخ الطبخ

كتب محمد عاطف

أطلقت وزارة السياحة والآثار مساء أمس، فيديو جديد، عن تاريخ الطبخ في مصر.

وطبق اليوم هو أقدم وصفة مكتوبة معروفة في مصر؛ وهو طبق العدس. والذي كتبه المصري القديم على قطعة من ورق البردي في القرن الثالث الميلادي.

وبحسب بيان، كان المصريون القدماء يأكلون العدس منذ عصور ما قبل التاريخ ، منذ حوالي 4000 قبل الميلاد.

وتوضح هذه الوصفة استمرارية التاريخ الطويل للمطبخ المصري، ولكنها أيضًا لم تظل ثابتة طوال الوقت. حيث يتم إعداد العدس بطرق مختلفة اعتمادًا على الفترة الزمنية.