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42 عمارة تضم 1008 شقق.. بدء أعمال الإنشاءات لإقامة مساكن بدلية لأهالي الزرايب

11:59 ص الأحد 10 مايو 2020
42 عمارة تضم 1008 شقق.. بدء أعمال الإنشاءات لإقامة مساكن بدلية لأهالي الزرايب

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

بدأت الحكومة ممثلة في وزارات التنمية المحلية والإسكان والبيئة وصندوق تطوير العشوائيات العمل على وضع مخطط لتطوير منطقة الزرايب بمنطقة 15 مايو، وذلك بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بها خلال موجة الطقس السيئ السابقة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المنطقة بشكل كامل.

وقال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن استشاري تصميم المشروع انتهى من وضع مخطط متكامل لأهالي منطقة الزرايب لتطوير المنطقة وتسكين الأسر في مساكن تليق بهم.

وأضاف صديق، لمصراوي، أنه تم رفع عدد العمارات إلى 42 عمارة سكنية بجودة عالية لأهالي المنطقة على أن يتم الانتهاء منها خلال عام واحد فقط لسرعة إعادة تسكين الأسر.

وأشار مدير صندوق تطوير العشوائيات، إلى أن كل عمارة تتكون من (أرضي + 5 أدوار)، موضحًأ أنها تضم 1008 وحدات سكنية مساحة الوحدة 90م2.

وأضاف أنه تم البدء في الوقت الحالي في أعمال إنشاء العمارات على أرض الواقع، كما سيتم إقامة نحو 750 حظيرة ومكانًا للفرز في المنطقة على أن يتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر فقط بالنسبة للحظائر.

وتابع: تم نقل الأهالي مؤقتًا إلى وحدات سكنية بنظام الإيجار حتى الانتهاء من المشروع وإعادة تسكينهم، لافتًا إلى أن العمارات البديلة والحظائر ستكون في منطقة جديدة قريبة من نفس المنطقة الحالية ولكن بعيدة نوعًا ما عن مخر السيل حتى لا تتكرر هذه المشكلة مرة أخرى.

منطقة الزرايب منطقة 15 مايو صندوق تطوير العشوائيات وزارة التنمية المحلية

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