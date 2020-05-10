حرصًا على سلامتهم .. "المقاولون العرب" تُعيد أبناءها العاملين من 6 دول على نفقتها

كتب- محمد عبد الناصر:

قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة "المقاولون العرب"، إنه منذ بداية أزمة وباء فيروس كورونا في مصر ودول العالم، عملت الشركة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية؛ حرصًا على سلامة وحماية أبنائها العاملين في مشروعاتها العملاقة بالداخل والخارج.

وأضاف صلاح، في بيان له اليوم الأحد، أن الشركة منذ اللحظة الأولى لانتشار وباء كورونا كان هناك استعداد ومتابعة واطمئنان دائم على صحة أبنائها المصريين العاملين فى الخارج؛ حرصًا على سلامتهم، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، ووزارتي الخارجية والطيران المدني، وشركات الطيران الوطنية.

وأشار رئيس شركة "المقاولون العرب" إلى أن الشركة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لعودة أبنائها العاملين في عدد من الدول التي تعمل بها الشركة حول العالم، وذلك من خلال استئجار طائرات لعودة العاملين بالشركة على متن عدة رحلات؛ من بينها رحلة لعودة جميع العاملين في المدن المختلفة بدولة نيجيريا، ورحلة ثانية إلى دولتي غينيا الاستوائية والكاميرون لإعادة العاملين، وكذلك عودة عدد من العاملين بالشركة من إثيوبيا.

وتابع صلاح: "كما قامت (المقاولون العرب) بتسهيل عودة عدد من العالقين المصريين في تلك الدول على متن الرحلات الخاصة بها، وكذلك تم عودة عدد من العالقين الأفارقة على متن تلك الرحلات إلي بلادهم".

وأضاف رئيس شركة المقاولون العرب أن آخر تلك الرحلات كان لعودة العاملين بالشركة من دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت؛ نظرًا لتطبيق الحظر وتعذر استمرار العمل في الوقت الحالي، لحين عودة العمل والأمور إلى طبيعتها بعد انحسار وباء فيروس كورونا.

وأوضح صلاح أن توجيهات الرئيس السيسي في مواجهة الوباء وحماية أبنائنا العمال في أي مكان بالعالم كانت واضحة منذ بداية انتشار الفيروس عالميًّا، وأن حياة وسلامة العاملين لا تساويها أي أموال؛ لأنهم رأس المال الحقيقي لـ"المقاولون العرب"، منوهاً بأن الشركة قامت بتسهيل كل الإجراءات خلال رحلات العودة وتوفير إقامة كاملة بالفنادق لكل أبنائها العائدين من الخارج لمدة 14 يومًا حجرًا صحيًا، طبقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية وتحت إشرافها الطبي.