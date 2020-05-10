ما أسباب استقرار أسعار الخضر والفاكهة في الأسواق؟.. "الزراعة" تُجيب

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء البحراوي، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، اليوم الأحد، إن العام الجاري له ظروف استثنائية، فضلاً عن تزايد الطلب على السلع الاستهلاكية للخضر والفاكهة، إلا أن كثرة المعروض من هذه السلع ساعد على استقرار الأسعار.

وأضاف البحراوي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن هناك لجانًا فنية وإرشادية مكثفة من قِبَل جميع الإدارات التابعة للوزارة، لافتًا إلى تدشين غرفة مركزية حال وجود أزمة بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية.

وتابع مدير عام إدارة الخضر بأن إجمالي المساحات المنزرعة من الموسم الصيفي تبلغ 863 ألف فدان تقريباً، مؤكداً طرح 20 صنفاً بشكل يومي من الأراضي الزراعية أو الصحراوية للأسواق.

ولفت البحراوي إلى أن الإدارة قدمت جميع التوصيات الفنية الإرشادات السليمة للمزارعين؛ لتقليل مخاطر تقلبات المناخ والحد من تساقط الثمار وضمان تنفيذ السياسات الزراعية السليمة.

وأشار مدير عام إدارة الخضر إلى زيادة المساحات المنزرعة هذا العام؛ خصوصًا محصولي البطاطس والبرتقال، مضيفاً أن هذه الزيادات أتاحت فرصة لزيادة معدلات التصدير للخارج.

ويشهد العديد من المحاصيل الزراعية استقراراً للأسعار، تأتي في مقدمتها الطماطم والبطاطس والكوسة والبرتقال والبطيخ.. وغيرها من المحاصيل المتاحة بأسعار مخفضة للمواطن المصري.