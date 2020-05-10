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التموين تعتزم زيادة السلع على البطاقات لأكثر من 100 نوع- مستند

10:48 ص الأحد 10 مايو 2020
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كتب- محمد نصار:

قدمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رؤية مصر 2030 إلى مجلس النواب وذلك فيما يتعلق بعام "2020 – 2021" بعد التعديلات عليها نتيجة ظهور فيروس كورونا المستجد.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، توجيه استثمارات كلية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة قدرها 9.76 مليار جنيه،وتمثل 1.3% من الاستثمارات الكلية في عام الخطة، وبنسبة انخفاض 27% عن استثمارات

القطاع في العام السابق والبالغة 13.3 مليار جنيه.

وتمثل الاستثمارات العامة البالغة 2.64 مليار جنيه نحو 27% من الاستثمارات الكلية لعام "2020 – 2021" مقابل 73% للاستثمارات الخاصة.

مستهدفات القطاع بخطة "2020 – 2021":

1- متابعة منظومة بيع الخبز المدعم في كافة محافظات الجمهورية.

2- زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثرمن 100 سلعة.

3- الانتهاء من تطوير كافة المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية على أحدث النظم العالمية في التخزين والتسويق.

4- الانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلي.

5- تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والسوق الخارجي.

6- طرح أراضي المطور التجاري على المستثمرين لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجسيتية.

7- استكمال إنشاء وتجهيزمعامل فنية متخصصة لفحص السلع محل شكاوى المستهلكين لسرعة البت.

8- تطوير مكاتب التسجيل التجاري والعلامات التجارية والنماذج الصناعية.

مجلس النواب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التموين فيروس كورونا

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