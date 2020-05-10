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اليوم.. رحلة استثنائية تصل من واشنطن إلى مرسى علم تقل 290 مصريًا

06:00 ص الأحد 10 مايو 2020
اليوم.. رحلة استثنائية تصل من واشنطن إلى مرسى علم تقل 290 مصريًا

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:
يستقبل مطار مرسى علم الدولي، في الثامنة صباح اليوم الأحد، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن، على متنها نحو 290 مصريًا عالقًا في الولايات المتحدة.

وقالت مصادر بالطيران المدني، إن الرحلة رقم ms982، التي سيرتها شركة مصر للطيران إلى مطار مرسى علم، تصل في تمام الثامنة صباحًا، وسيجرى فحص جميع الركاب القادمين على الرحلة، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة لقضاء مدة 14 يومًا، تنفيذًا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب العالقين بالخارج للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء للقادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية، عقب انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​

شركة مصر للطيران رحلة استثنائية مطار مرسى علم الدولي واشنطن

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