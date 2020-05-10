كورونا في 24 ساعة| الوباء يقتل أكثر من 500 مصري ومدى استيعاب مستشفيات العزل للمصابين

استقر معدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر ليسجل أمس السبت 488 إصابة في آخر بيانات وزارة الصحة، بينما سمحت أمريكا بتوزيع عقار ريمديسيفير على الولايات لعلاج فيروس كورونا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأخبار حول كورونا في مصر والعالم:

استقرار المعدل.. الصحة: 488 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

يمنع الدخول والخروج.. عزل شامل لقرية في المنوفية بعد ظهور حالات كورونا بها

وزيرة الصحة: زيادة أعداد المصابين بكورونا مسوؤلية المواطنين

وزيرة الصحة تتفقد "حميات الإسكندرية".. وتوجه رسالة للأطقم الطبية (صور)

"منها 105 آلاف تحليل".. "تاج الدين" يوضح تفاصيل "المليون اختبار" لـ"كورونا"

عمرو أديب: المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة من الناحية الاقتصادية

16 طفلا يصلون بريطانيا من مخيمات لجوء يونانية بعد غد الاثنين

هل وصلنا للقدرة الاستيعابية القصوى في مستشفيات العزل؟.. مستشار الرئيس يرد

هل ترفع الحكومة الحظر بشكل كامل بعد عيد الفطر؟.. وزير الإعلام يُجيب

نقيب الأطباء: اقترحت فرض حظر كلي بسبب كورونا.. وهذه أسبابي

مجددا.. دولة تسجل "صفر" إصابات جديدة بفيروس كورونا

وزيرة الصحة: رفع كفاءة 35 مستشفى حميات وصدر.. والانتهاء من 30 قبل العيد

"كورونا يحوم في محيط ترامب".. أصاب حارسه الشخصي وعناصر الخدمة السرية

رسميا.. أمريكا تسمح للولايات بتوزيع عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

مسؤولة عن حماية ترامب وزعماء العالم.. كورونا يضرب أفراد الخدمة السرية الأمريكية

كورونا يصل إلى الجيش الروسي.. وزارة الدفاع تعلن إصابة 1656 من أفرادها