عمرو أديب: المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة من الناحية الاقتصادية

كتب- حسن مرسي:



حذر الإعلامي عمرو أديب، من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة من الناحية الاقتصادية.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إن هناك دولًا ذات اقتصاديات مرتفعة تعاني حاليًا من نقص في المواد الغذائية، مستشهدًا بطوابير الأمريكيين على بنوك الطعام في ظل ازمة كورونا، مضيفًا: "كان فيه حد يتوقع إنه يشوف الأمريكان واقفين فى طوابير أمام بنك الطعام للحصول على وجبة، على العكس مما يحدث فى مصر، بنشوف الناس اللى واقفة تاكل بس، لم يحدث عندنا أزمات، لكن الفترة القادمة صعبة وصعبة جداً".

وأضاف مقدم "الحكاية"، أن مصر لم تتخلى عن أبنائها العالقين في الخارج، وبالرغم من ذلك هناك انتقادات من العائدين على مستوى أماكن العزل بمقرات الحجر الصحي كالمدن الجامعية ونزل الشباب، مضيفًا: "دول 14 يوم ولازم نشيل بعض فيهم، دي إمكانيات البلد في وسط الأزمة، انتم مش راجعين على سويسرا، في أمريكا الناس كانت موجودة في الحجر الصحي التابع لمعسكرات الجيش"

وتابع الإعلامي عمرو أديب، "احنا معملناش الكورونا ومكنش حد مخطط للوباء ده، ومصر لم تتخلى عن أبنائها وقامت بإجلاء العالقين المصريين، الناس اللي مش عاجبها المدن الجامعية تدفع وتروح فندق 5 نجوم".