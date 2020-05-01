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"القومي للمرأة" يشكر وزير العدل لقراراته لصالح المرأة المصرية

11:51 م الجمعة 01 مايو 2020
"القومي للمرأة" يشكر وزير العدل لقراراته لصالح المرأة المصرية

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالشكر إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، لإصداره قرار باستمرار تأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، ويستثنى من ذلك نظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة مؤقتة للزوجة والصغير وتنفيذها، ونظر الدعاوى المتعلقة بالولاية على المال، وتنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بتسليم الصغير، وقرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بشأن تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 3 مايو.

وعبّرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ امتنانها وتقديرها لقرار وزير العدل ووضعه المرأة المصرية في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن استكمال منظومة الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت رئيسة المجلس، أن القرار استكمالاً للسياسات والبرامج الداعمة للمرأة، التي اتخذتها الدولة المصرية خلال فترة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل العديد من السيدات اللاتي يتحملن مسئولية ابنائهن، لافتة إلى أن المجلس تلقى العديد من الشكاوى خلال الفترة الماضية من سيدات يطالبن النظر في دعاوى النفقة.​

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة المرأة المصرية وزارة العدل

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