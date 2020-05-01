طفرة مايو.. كيف وصلت إصابات كورونا في مصر إلى مستوى +350؟ (تفاعلي)

كتب- أشرف جهاد وأحمد جمعة:

دخلت مصر في مستوى قياسي جديد من إصابات كورونا المستجد، وشهد معدل إصابات الفيروس الوبائي اليوم طفرة كبيرة بتسجيل 358 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة فقط، ليرتفع إجمالي إصابات كورونا إلى 5895 حالة.

وبدأ شهر مايو بقفزة كبيرة بالإصابات اليومية بالوباء، فلأول مرة تتجاوز الإصابات حاجز الـ300 وتسجل فوق الـ350 إصابة.

كان معدل الإصابات اليومي كسر حاجز الـ200 إصابة لأول مرة قبل 9 أيام، وبالتحديد يوم 23 إبريل عندما سجلت مصر 232 إصابة. فيما كسر مؤشر معدل الإصابات اليومي حاجز الـ100 إصابة لأول مرة في 3 إبريل، وقبلها كسر حاجز الـ50 إصابة يوم 25 مارس الماضي وعندها سجل 54 إصابة.

وهو ما يعني أن مصر كسرت حاجز الـ50 إصابة يومية بعد 40 يوما من ظهور أول إصابة بكورونا في مصر، وكسر حاجز الـ100 إصابة بعدها بـ9 أيام. وكسر حاجز الـ200 إصابة بعد 20 يوما فقط من كسر حاجز الـ100 إصابة، وبعدها بـ9 أيام فقط كسر حاجز الـ350 إصابة.

وسجل معدل إصابات كورونا اليوم أكبر زيادة يومية مقارنة باليوم السابق بزيادة 89 إصابة عن الإصابات المسجلة أمس. وكان أكبر معدل زيادة يومية مقارنة باليوم السابق مسجل في 20 إبريل الماضي مقارنة بيوم 19 وهو +77 إصابة، وانخفض المؤشر اليومي بعدها في 21 إبريل بـ 32 إصابة.

العودة من الارتفاع اليومي الأعلى، تكررت سابقا يوم 24 إبريل أيضا، ففي 23 إبريل ارتفعت الإصابات بواقع 63 إصابة عن اليوم السابق، إلا أنها انخفضت في اليوم التالي بواقع 31 إصابة، فهل يعاود معدل الإصابات اليومي الكرة، ويتراجع غدا للمرة الثالثة؟

يذكر أن دراسة إحصائية سبق أن أرسلها البنك الدولي إلى وزارة الصحة في إبريل الماضي، توقعت أن تصل مصر لذروة الإصابات بفيروس كورونا في مايو. واستندت الدراسة على نسب الإصابات والوفيات المسجلة، مؤكدة وقتها أن مصر لازالت في الحلقات الأولى من مسلسل الإصابات وأن الإصابات ستتصاعد إلى أن تصل إلى ذروتها في شهر مايو.

وشدد الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، في حوار مع "مصراوي"، على ضرورة زيادة عدد تحاليل "كورونا" في مصر، مما يُمكن من الوصول إلى المرضى بصورة أسرع؛ لتتمكن السلطات الصحية من عزلهم ومنع انتقال العدوى، وحماية المصابين من تدهور حالتهم الصحية.

وفي أول أيام مايو أيضا، ارتفع إجمالي وفيات كورونا فوق الـ400 وفاة.

وسجلت وزارة الصحة والسكان 14 حالة وفاة جديدة اليوم، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس الوبائي إلى 406 وفيات.

وانخفض المعدل الإجمالي للوفيات في مقابل إجمالي الإصابات لـ6.8% فقط، بعد أن كان يبلغ 7.5% قبل نحو 9 أيام، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الجديدة، واستقرار معدل الوفيات اليومي عند معدلاته التي تتراوح بين 10 و22 حالة يوميا.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.

وارتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

وبحسب الأرقام الرسمية، لا يزال هناك 4029 مصابا بكورونا في مستشفيات العزل وأماكن الحجر بمختلف المحافظات، بينهم 415 حالة تحولت عيناتها من إيجابية لسلبية، وسيغادرون المستشفيات بعد تمام شفائهم وانتهاء فترة العزل.​