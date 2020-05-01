مدير معهد البحوث الحقلية: توفير 180 ألف طن فول بلدي
كتب- أحمد مسعد:
كشف الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزاة الزراعة واستصلاح الأراضي الأراضي، عن أن المساحة المزرعة بالفول البلدي بلغت 179 ألف فدان بإنتاجية 180 ألف طن سنويًا ومتوسط 12 أردب.
وقال خليل لـ"مصراوي"، إن هذه المساحة تحتاج إلى مضاعفتها من خلال تشجيع الفلاحين على زراعة المحصول، لما له من أهمية كبرى خصوصًا للفئات محدودة الدخل في المجتمع، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى لزيادة هذه المساحة العام المقبل، حتى تصل إلى 200 ألف فدان.
وتابع: "مصر تنتج 40% فقط من حجم استهلاكها المقدر بـ450 ألف طن سنويًا"، مضيفًا أن التوسع سيكون على حساب محصول البرسيم.
وأشار خليل، إلى أن الوزارة وفرت أصناف "نوبارية 4 و5" و"سخا 3" وهي أصناف ذات جودة عالية وموفرة للمياه، مؤكدًا أن مشكلات زراعة الفول تتركز في انتشار حشائش الهلوك بين المحصول.
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