"الصحة" تكشف حقيقة مرور فرق على المنازل لإجراء تحليل "كورونا"

كتب- أحمد جمعة:

نفت وزارة الصحة والسكان، صلتها بما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام فرق من الوزارة بالمرور على المنازل للكشف على المواطنين، وإجراء تحليل لفيروس كورونا المستجد بمقابل مادي، مستخدمين اسم وشعار وزارة الصحة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة توصي بتحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية.