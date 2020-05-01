​وصول 164 مصريًا عالقًا من أوكرانيا إلى مطار مرسى علم

كتب- محمد عبيد:

أعلنت مصادر بوزارة الطيران المدني، استقبال مطار مرسى علم الدولي، رحلة استثنائية لشركة "آير كايرو" تحمل رقم 2116، على متنها 164 مصريًا من العالقين في أوكرانيا، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

ومن المقرر أن يوضع جميع الركاب العائدين في الحجر الصحي بأحد الفنادق المخصصة هناك لمدة 14 يومًا، تنفيذًا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين في العالم، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.