​تأجيل سداد فواتير الغاز وامتحانات الثانوية.. الحكومة ترد على 16 شائعة

كتب- أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الشائعات التي ترددت على مدار الأسبوع الماضي، كان أبرزها عودة حركة الطيران، وإيقاف إجراءات عقد القران، إضافة إلى تأجيل امتحانات الثانوية العامة.

كما نفى المركز الإعلامي عددًا من الشائعات التي تتعلق بفيروس كورونا، أبرزها إجراء كشف منزلي على المشتبه في إصابتهم بالفيروس، وتوزيع كمامات.

وينشر "مصراوي" رد الحكومة على 16 شائعة على مدار الأسبوع الماضي:

شائعات كورونا

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة بعض الشائعات التي تترد حول انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المركز في بيان اليوم الجمعة، إن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمجابهة فيروس "كورونا"؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج.

ولفت إلى السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدًا أو إلكترونيًا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من فيروس كورونا.

كما يتم السماح لشاحنات نقل المنتجات الغذائية والدوائية ومستلزمات إنتاجها، والعمال بالتحرك خلال ساعات الحظر.

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"كشف بالمنزل وتحليل بمعامل خاصة".. الحكومة ترد على 7 شائعات بشأن كورونا

عودة حركة الطيران

أكدت وزارة الطيران المدني، أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بعودة حركة الطيران بدء من 16 مايو المقبل.

وأضافت الوزارة، أن قرار تعليق حركة الطيران مستمر وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية، مُشددةً على أنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

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الحكومة تحسم الجدل بشأن عودة حركة الطيران يوم 16 مايو

تسريح عدد كبير من الموظفين بسبب قرض مواجهة كورونا

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة لتسريح أي من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وشدد الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة، على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري دون المساس بأي حق من حقوق العاملين.

وأضاف: تضع الحكومة المصرية حياة المواطنين على قمة أولوياتها ولا شك أن قيام الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا يؤكد ذلك ...

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الحكومة توضح حقيقة تسريح عدد كبير من الموظفين بسبب قرض مواجهة كورونا

تقليص مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة

قالت وزارة المالية، إنه لا صحة لتقليص مخصصات أي من قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2020/2021.

وأضافت الوزارة، أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد زيادة في مخصصات قطاع التعليم بنسبة 14.8%، بينما تزيد مخصصات قطاع الصحة بنسبة 45% في نفس الموازنة.

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الحكومة تكشف نسبة الزيادة في مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة

تأجيل امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة.

وأضافت الوزارة، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقاً، على أن تبدأ في 7 يونيو 2020 وتستمر حتى 5 يوليو، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

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بعد الدبلومات.. الحكومة ترد على أنباء تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة (بيان)

إعلان إجراءات تسليم الأبحاث للطلاب

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة للإعلان عن إجراءات تسليم الأبحاث من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن إجراءات تسليم المشروعات البحثية لمراحل التعليم المختلفة الأسبوع المقبل، وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن تلك الإجراءات فور إقرارها.

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بيان حكومي للرد على أنباء الإعلان عن إجراءات تسليم أبحاث الطلاب

تأجيل تحصيل فواتير الغاز

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه لا صحة لتأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين، وأنها لم تصدر أي قرارات أو تصريحات بهذا الشأن.

وأضافت الوزارة، أن شركات الغاز تواصل تحصيل فواتير الغاز الشهرية بانتظام من المشتركين دون أي تأجيل.

وأشارت إلى أنه قد تم اتاحة خدمات الاستعلام عن الفاتورة وكذلك الدفع والتحصيل إلكترونياً من خلال طرق السداد المختلفة التي توفرها شركة الغاز.

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الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل تحصيل فواتير الغاز لمدة ثلاثة أشهر

إيقاف عقود القران

قالت وزارة العدل، إنه لا صحة لسحب دفاتر المأذونين أو إيقاف عقد القران بدء من شهر مايو، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة، استمرار المأذونين بكافة محافظات الجمهورية في عقد القران سواء بالمكاتب الخاصة بهم أو منازل المُعقد قرانهم، وذلك عقب قرار إلغاء عقد القران بالمساجد وملحقاتها من دور المناسبات على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية، والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجوال.

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الحكومة ترد على أنباء سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بداية من اليوم

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