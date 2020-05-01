ساويرس ينعى شهداء بئر العبد: "يا رب جيب حق شهدائنا"
كتب- أسامة علي:
نعى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، شهداء بئر العبد من أبناء القوات المسلحة، الذين استشهدوا أمس الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء.
واستشهد وأصيب أمس، ضابط وضابط صف و8 جنود، إثر انفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، بشمال سيناء.
وكتب ساويرس في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "يا رب طلب بسيط.. تجيب حق شهدائنا وتساعدنا نلاقي المجرمين الإرهابيين دول وناخد حقهم".
كما دعا رجل الأعمال، بالرحمة للشهداء: "رحمة الله عليهم".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
5537
عدد المصابين
-
1381
عدد المتعافين
-
392
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3249667
عدد المصابين
-
1007653
عدد المتعافين
-
232936
عدد الوفيات
إعلان